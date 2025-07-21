Ünlü restoran zinciri tüm şubelerini kapattı. 1 tabak makarnanın fiyatı şoke ediyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü restoran zinciri tüm şubelerini kapattı. 1 tabak makarnanın fiyatı şoke ediyordu

Londra’nın ünlü İtalyan restoran zinciri Officina 00, tüm şubelerini kapattı. 815 TL’lik makarna tabaklarıyla sosyetenin gözdesi olan mekanın kapanışı, müdavimlerini şoke etti.

Londra’da altı yıldır faaliyet gösteren Officina 00 restoran zinciri, tüm şubelerini kalıcı olarak kapattığını duyurdu. Covent Garden, Fitzrovia ve Old Street’teki şubeleriyle tanınan mekan, özgün İtalyan lezzetleriyle sosyetenin uğrak noktasıydı. Ancak, ekonomik zorluklar ve artan maliyetler, bu popüler zincirin kapanmasına yol açtı.

Officina 00, el yapımı kıvırcık pappardelle ve bucatini gibi özel makarnalarıyla dikkat çekiyordu. Menüdeki bir tabak makarnanın ortalama fiyatı 15 sterlin (yaklaşık 815 TL) civarındaydı. Modern İtalyan mutfağına getirdiği yenilikçi yorumlarla, restoran kısa sürede Londra’nın en gözde mekanlarından biri haline gelmişti.

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KİRA FİYATLARI ETKEN OLDU

Restoran zincirinin sahibi Elia Sebregondi, kapanma kararını Instagram üzerinden duyurdu. Sebregondi, “Son aylarda karşılaştığımız zorlukları aşmak için elimden geleni yaptım, ancak bu kararı almak zorunda kaldım” dedi. Açıklamada, kapanışın ardındaki nedenlerin detaylarına yer verilmese de, sektördeki genel ekonomik baskıların etkili olduğu düşünülüyor.

İlk şubesini 2019’da Old Street’te açan Officina 00, ardından Fitzrovia ve bu yıl Mart ayında Covent Garden’da yeni şubeler açarak büyümüştü. Ancak, artan kiralar ve işletme maliyetleri, zincirin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirdi.

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MÜDAVİMLERİ ŞOKE OLDU

Kapanma haberi, restoranın sadık müşterilerini derinden etkiledi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Officina 00’ü “Londra’nın en iyi makarna mekanı” ve “büyük bir kayıp” olarak nitelendirdi. Restoranın özgün lezzetleri, müdavimleri için unutulmaz bir deneyim sunuyordu.

Officina 00’nün kapanışı, Londra’daki restoran sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Pandemi sonrası toparlanma, yüksek enflasyon ve enerji maliyetleri, birçok işletmeyi kapanma noktasına getirdi. Officina 00’nün vedası, sektördeki bu dalgalanmanın son halkası oldu.

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