2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlü sanatçı Bilge Ersel 1 milyon doları elleriyle dolandırıcılara teslim etti

Ünlü sanatçı Bilge Ersel 1 milyon doları elleriyle dolandırıcılara teslim etti

Dolandırıcıların hedefinde bu kez ünlü sanatçı Bilge Ersel vardı. 85 yaşındaki usta sanatçı Ersel iddiaya göre geçtiğimiz temmuzda yılların birikimi olan servetini aniden satmaya başladı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 23:37
Takip Et

Ünlü sanatçı Bilge Ersel 1 milyon doları elleriyle dolandırıcılara teslim etti

Ünlü sanatçı Bilge Ersel 1 milyon doları elleriyle dolandırıcılara teslim etti
+
Aa
-

Bankadan 1 milyon doları çeken Ersel, görevlilerin uyarısına rağmen parayı dışarıda bekleyen adama teslim etti. Kardeşinin dolandırıldığını anlayan abla Kadriye Gülşen'in iki kızı, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, teyzelerine vasi atanmasını talep etti.

Dolandırıcılık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bir dönemin ünlü isimlerinden 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel de dolandırıcıların kurbanı oldu. 85 yaşındaki sanatçı Ersel, Uzun yıllardır Etiler'de bir bakım evinde yaşıyordu. Ailesinden ve İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin yarı hissedarı olan Ersel'in ortağı ise ablası Kadriye Gülşen'di.

İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçının, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu.

SERVETİNİ ANİDEN SATMAYA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; özel bir bankada da milyon dolarları olan sanatçı iddiaya göre geçtiğimiz temmuzda yılların birikimi olan servetini aniden satmaya başladı.

Beşiktaş'ta bir gayrimenkulü değerinin çok altında satan ünlü sanatçı, ardından özel bir bankaya giderek yüklü miktarda parasının tamamını çekmek istedi.

BANKA GÖREVLİLERİ UYARDI AMA...

Yine iddiaya göre banka görevlilerinin verdiği yaklaşık 1 milyon doları, banka dışında kendisini bekleyen bir kişiye teslim eden ünlü sanatçı, banka görevlilerinin uyarılarına rağmen parayı verdikten sonra Etiler'deki huzurevine döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ihbar sonrası kardeşinin dolandırıldığından emin olan abla Kadriye Gülşen'in iki kızı, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, teyzelerine vasi atanmasını talep etti.

Son dönemde yapılan gayrimenkul satışı ve banka hesaplarının incelenmesini isteyen iki yeğen, ünlü sanatçının tüm gayrimenkullerine tedbir konulmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise dolandırıcıların yakalanması için soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
2
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
3
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
4
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
5
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
6
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
7
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿5 yıl önce fabrikada kaza geçiren gencin ayağının şişmesiyle hayatı kabusa döndü
﻿5 yıl önce fabrikada kaza geçiren gencin ayağının şişmesiyle hayatı kabusa döndü
﻿5 yıl önce fabrikada kaza geçiren gencin ayağının şişmesiyle hayatı kabusa döndü
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi
﻿Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi
﻿Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.