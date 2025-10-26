Bursa'da sahne alan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, sergilediği müzik dolu performansla izleyicileri büyüledi. Ancak geceye asıl damgasını vuran, beklenmedik bir sürpriz oldu. Konser esnasında, tam 36 seyircisinin aynı gün doğum günü olduğunu öğrenen sanatçı, sahneyi devasa bir doğum günü partisine dönüştürdü.

36 KİŞİLİK DEV DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Coşkulu alkış tufanı eşliğinde tüm doğum günü sahiplerini sahneye davet eden Çevik, 36 ayrı pastanın mumlarını hep birlikte üflemelerini sağladı. Salon, bu şaşırtıcı ve neşeli anlarda kahkahalar ve alkışlarla yankılandı.

Seyirciler, bu özel anları cep telefonlarıyla kaydederken, çekilen videolar kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral oldu. Sahnede hem duygulandıran hem de güldüren Çevik, "Bu kadar kalabalık bir doğum günü kutlamasını ilk kez yapıyorum, hepinizin pozitif enerjisi bana geçti," diyerek eğlenceyi izleyenlerle birlikte doruğa taşıdı.

"ONLARIN MUTLULUĞU EN BÜYÜK HEDİYEM"

Program bitiminde kuliste basın mensuplarıyla bir araya gelen Mehmet Çevik, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Meslek yaşantımda böyle büyülü bir geceyi ilk kez tecrübe ettim. 36 kişinin doğum gününü aynı anda kutlamak gerçekten büyüleyiciydi. Onların yüzündeki o mutluluk, benim için alınabilecek en güzel hediye oldu. İstanbul'dan yoğun sahne davetleri almama rağmen, Bursa'nın yeri bende hep ayrıdır. Sevenlerimin yoğun ilgisi ve sevgisi beni her zaman yeniden motive ediyor."