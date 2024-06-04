Ünlü şarkıcı 100 bin liralık eve aylık 20 bin lira kira verince çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: Halk Tv
Ünlü şarkıcı 100 bin liralık eve aylık 20 bin lira kira verince çıkarıldı

Şarkıcı Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra Beşiktaş Ortaköy’de lüks bir siteye taşındı. Ancak ev sahipleri, “Annemiz oturacak” diyerek Görgüzel’e karşı dava açtı. Görgüzel ise, ev sahiplerinin kötü niyetli olduğunu savunarak davanın reddini talep etti. İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemesi, ilk celsede kararını verdi ve Görgüzel’in havuzlu lüks sitedeki aylık 20 bin liralık evini tahliye etmesine hükmetti.

Dava, Görgüzel’in eşinden boşandıktan sonra taşındığı ve “saray yavrusu” adını verdiği evle ilgili olarak geçen yıl açıldı. Ev sahipleri, annelerinin bu evde kalması gerektiğini belirterek tahliye talebinde bulundu. Görgüzel’in yaşadığı sitedeki kira bedellerinin aylık 100 bin TL seviyesinde olduğu ifade edildi.

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Selen Görgüzel adına yapılan savunmada ise, davanın reddedilmesi istendi. Savunma dilekçesinde, Görgüzel’in ihtiyacının samimi ve zaruri olmadığı vurgulandı. Ayrıca, yaşanan enflasyon nedeniyle mülk sahiplerinin yüksek kira bedeli talep ettiği ve bu kabul edilmediğinde çeşitli bahanelerle kiracıları tahliye etmeye çalıştığı belirtildi.

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Mahkeme, ihtiyaç sahibi olan Görgüzel’in annesinin gerçek, samimi ve zorunlu bir konut ihtiyacı içinde olup olmadığını değerlendirdi. Görgüzel’in annesi halihazırda kızıyla birlikte oturuyor ve İstanbul ilinde tahliye edilecek başka bir boş konutları bulunmuyor.

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Verilen tahliye kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Görgüzel’in avukatı, ilk derece mahkemesinin hatalı bir karar verdiği görüşünde, Seda Y.'nin avukatı ise kararın onanması talebinde bulundu.

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