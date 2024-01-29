Ünlü şarkıcı Alişan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Konsere giderken apar topar hastaneye kaldırılmıştı

Murat Şahin
Ünlü şarkıcı Alişan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Konsere giderken apar topar hastaneye kaldırılmıştı
Sivrihisar'daki konserine giderken yolda fenalaşarak ameliyata alınan şarkıcı Alişan'ın son durumunu, eşi Buse Varol sosyal medya hesabından açıkladı.

Hafta içi her gün sabah saatlerinde TRT1 ekranlarında "Alişan İle Hayata Gülümse" programını yapan Alişan, Eskişehir'deki konserine gitmek üzere yoldayken talihsiz bir olay yaşadı.

8'inci Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'ne giderken rahatsızlanan Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Resmi Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlatan Alişan, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz, ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" dedi.

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ALİŞAN'IN DURUMU İYİ

Yapılan kontrollerden sonra apandisit ameliyatı olan Alişan'ın son durumunu, eşi Buse Varol açıkladı. Varol, Alişan'ın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Eşinin ameliyat sonra çektiği videosunu yayımlayan Varol, "Alişan'ın apandisit ameliyatı başarılı geçti. Arayan soran herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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