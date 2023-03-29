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  • Ünlü şarkıcı Enrico Macias depremzedeler için sahne alacak. 17 Ağustos depremi sonrasında da harekete geçmişti

Ünlü şarkıcı Enrico Macias depremzedeler için sahne alacak. 17 Ağustos depremi sonrasında da harekete geçmişti

Ünlü Fransız şarkıcı Enrico Macias, depremzedeler yararına konser vermeye hazırlanıyor.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 20:07
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Ünlü şarkıcı Enrico Macias depremzedeler için sahne alacak

Ünlü şarkıcı Enrico Macias depremzedeler için sahne alacak. 17 Ağustos depremi sonrasında da harekete geçmişti
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Deprem mesajında “Yaraları birlikte saracağız” diyen Fransız şarkıcı Enrico Macias, ünlü organizatör Erkan Özerman'ın konser teklifini kabul etti.

Fransa'da yapılan ön toplantıya sanat ve moda dünyasından isimlerin yanı sıra Fransa Hanedan Prensesi Anne De Bourbon da destek verdi. Enrico Macias 17 Ağustos depremi sonrasında da harekete geçmişti.

Marmara depreminde yıkılan okulların yeniden inşa edilmesi için Paris Olympia'da 35 Fransız ve Türk sanat- çının katılımıyla gerçekleşen gecenin geliri İzmit Valisi'ne teslim edilmişti.

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