Ünlü şarkıcı Enrico Macias depremzedeler için sahne alacak. 17 Ağustos depremi sonrasında da harekete geçmişti

Deprem mesajında “Yaraları birlikte saracağız” diyen Fransız şarkıcı Enrico Macias, ünlü organizatör Erkan Özerman'ın konser teklifini kabul etti.

Fransa'da yapılan ön toplantıya sanat ve moda dünyasından isimlerin yanı sıra Fransa Hanedan Prensesi Anne De Bourbon da destek verdi. Enrico Macias 17 Ağustos depremi sonrasında da harekete geçmişti.

Marmara depreminde yıkılan okulların yeniden inşa edilmesi için Paris Olympia'da 35 Fransız ve Türk sanat- çının katılımıyla gerçekleşen gecenin geliri İzmit Valisi'ne teslim edilmişti.