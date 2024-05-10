Ünlü şarkıcı gerçeği yıllar sonra öğrendi. ‘O kişinin ismi benimle mezara gider’

Mart ayında daha genç görünmek amacıyla yüz germe ameliyatı olan Cenk Eren, son halini Instagram hesabından “Nasıl olmuş? Artık sakal ve bıyık yok. Filtre de yok” notuyla paylaşmıştı. 58 yaşındaki şarkıcının bu paylaşımı büyük ilgi görmüştü.

‘FAKE SAAT’ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Ancak Cenk Eren bu sefer “fake saat” paylaşımıyla gündeme geldi. Eren, 10 yıl önce bir arkadaşının kendisine doğum gününde hediye ettiği saatin sahte olduğunu açıkladı. “10 sene sonra kayışını değiştireyim dedim çıktı bak ortaya…” diyerek sitem etti.

“BU SANA YAKIŞIR’ ARKADAŞIM DEMİŞ

Eren, takipçilerine şöyle seslendi: “‘Beni affet sana doğum günü hediyesi alamadım, bu sana yakışır arkadaşım’ diyerek, kolundaki saati çıkarıp koluma takan arkadaşın kullandığı bütün saatler fake midir? Yoksa o gün bu şovu(!) yapmak için özellikle mi fake saat takıp gelmiştir benim doğum günü davetime?”

“İSMİ BENİMLE MEZARA GİDER”

Cenk Eren, kim olduğu merak edilen kişi için “Bir önceki postumda yazdığım olaydaki kişinin ismi benimle mezara gider, derdim kimseyi rezil etmek değil o kişinin bilmesi yeterli” ifadesini kullandı.