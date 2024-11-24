Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ölümden döndü! Az kalsın arabanın altında kalıyordu

Gülben Ergen, arkadaşıyla birlikte Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti. İşlek olduğu görünen bir caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen Ergen, trafik kuralını ihlal etti.

ÖNÜNE BİR ANDA ARABA ÇIKTI

Kendisini çeken kameraya odaklanması ve elinde atıştırmalıklar olması nedeniyle sağına ve soluna bakmadan yola atlayan Ergen'in önüne bir anda yoldan gelen araba çıktı.

Araç sürücüsünün dikkati ve kornayı çalması ise olası bir kazayı önlemiş oldu. Ergen'in de kornayla birlikte irkildiği görüldü.

O anlar kameraya saniye saniye yansıdı…