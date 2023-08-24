Ünlü şarkıcı Hakan Peker belediye başkan adaylığını açıkladı. İlçeyi heyecan sardı

2024'deki yerel seçimlerinde Hakan Peker'in Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia ediliyordu. Hakan Peker bu iddialara yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Hakan Peker belediye başkan adaylığını açıkladı. İlçeyi heyecan sardı

Ateşini Yolla Bana, Karam, Bir Efsane gibi unutulmaz şarkılarla tanınan Hakan Peker'in siyasete atılacağı iddia edildi. 2024'deki yerel seçimler için geri sayım başladı. 31 Mart'taki seçimlerde Hakan Peker'in Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı konuşulurken şarkıcıdan açıklama geldi.

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Odatv'ye konuşan şarkıcı iddiaları doğruladı ve "Benim annem Eflanili. Eflanili de Karabük’ün bir ilçesi. Safranbolu’da aynı şekilde öyle. Ben Safranbolu’ya çok gidip geliyorum. Yılda en az on kere gider gelirim. O yörenin çocuğuyum, o havayı teneffüs ettim orada çok arkadaşım var. Safranbolu Dünya Miras Kenti olduğu için hakkettiği yerde olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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"Bu radikal projelerin parayla alakası yok. Fikir ve uygulamayla ilgili bir şey" diyen Hakan Peker devamında "Farklı bir yerin belediye başkanı olmak adına bir isteğim yok. Seni Safranbolu’ya Belediye Başkanı yapmayalım da şuradan gir oradan başkan ol deseler onu kabul etmem. Ben özellikle Safranbolu halkıyla bütünleştiğim, oranın halkıyla bir şey yapmak istediğim için orayı seçtim. Ve arkamdan “hadi” diye de olumlu bir itme var" yorumunda bulundu.

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