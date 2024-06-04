Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

2 Live Crew grubunun rapçisi Brother Marquis, 57 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 1

Gerçek adı Mark Ross olan müzisyen, 1980'lerin sonlarında ve 90'larda ses getiren tartışmalı hip-hop grubunun çekirdek üyelerinden biriydi.

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 2

2 Live Crew'un bir üyesi olarak üne kavuşan Ross, Pazartesi günü 57 yaşındayken hayatını kaybetti.

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 3

2 Live Crew haberi sosyal medyadan duyurdu ve grubun bir temsilcisi Marquis'in ölümünü doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 4

2 Live Crew üyesi Luther Campbell sosyal medyada şöyle yazdı : "Vefatını öğrendikten sonra Ross’un ailesine ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 5

2 Live Crew, 1986'daki ilk albümleri The 2 Live Crew Is What We Are'daki müstehcen şarkı sözleriyle hem beğeni hem de kötü şöhret kazandı ve 1988'deki Move Somethin ve 1989'daki As Nasty as They Wanna Be ile daha popüler hale geldi.

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 6

Üçüncü albüm grubun en çok satan projesi oldu ve aynı zamanda yasal olarak müstehcen ilan edilen ilk albüm oldu.

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 7

Ross, 1994 yılında gruptan ayrıldı, ancak Cuma günü soundtrack'inde yer alan "Hoochie Mama" şarkısıyla yeniden katıldı; bu albüm sonunda Billboard listelerinde 1 numaraya ulaştı.

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 8

Ross 1993 yılında DJ Toomp ile birlikte 2 Nasty'yi kurdu ve Indecent Exposure albümünü çıkardı.

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 9

Ross’un solo albümü Bottom Boi Style 2003 yılında 1 numaraya yükseldi.

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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu 10
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