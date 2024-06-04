Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. 90'lara damgasını vurmuştu

Gerçek adı Mark Ross olan müzisyen, 1980'lerin sonlarında ve 90'larda ses getiren tartışmalı hip-hop grubunun çekirdek üyelerinden biriydi.
2 Live Crew'un bir üyesi olarak üne kavuşan Ross, Pazartesi günü 57 yaşındayken hayatını kaybetti.
2 Live Crew haberi sosyal medyadan duyurdu ve grubun bir temsilcisi Marquis'in ölümünü doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
2 Live Crew üyesi Luther Campbell sosyal medyada şöyle yazdı : "Vefatını öğrendikten sonra Ross’un ailesine ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
2 Live Crew, 1986'daki ilk albümleri The 2 Live Crew Is What We Are'daki müstehcen şarkı sözleriyle hem beğeni hem de kötü şöhret kazandı ve 1988'deki Move Somethin ve 1989'daki As Nasty as They Wanna Be ile daha popüler hale geldi.
Üçüncü albüm grubun en çok satan projesi oldu ve aynı zamanda yasal olarak müstehcen ilan edilen ilk albüm oldu.
Ross, 1994 yılında gruptan ayrıldı, ancak Cuma günü soundtrack'inde yer alan "Hoochie Mama" şarkısıyla yeniden katıldı; bu albüm sonunda Billboard listelerinde 1 numaraya ulaştı.
Ross 1993 yılında DJ Toomp ile birlikte 2 Nasty'yi kurdu ve Indecent Exposure albümünü çıkardı.
Ross’un solo albümü Bottom Boi Style 2003 yılında 1 numaraya yükseldi.