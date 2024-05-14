Ünlü şarkıcı hayranını felç bıraktı

Bird Piche adlı 24 yaşındaki kadın, konser sırasında seyircilerin arasına atlayan solistin, üzerine düşmesi sonucu kısmen felç oldu.

Bird Piche, Avustralyalı punk rock grubu Trophy Eyes'ın solistinin 30 Nisan'da, New York'taki Mohawk Place'deki konserinde seyircilerin üstüne atlayarak “sörf” yapmaya çalışmasının ardından "omurilik yaralanması" yaşadı.

Hemen hastaneye kaldırılan genç kadının ailesi kızlarının hâlâ ellerini ve bacaklarını tam olarak kullanamadığını söyledi.

Piche'nin annesi Amy Leigh Flaminio, "Başaramayacağından bile endişeliydik" dedi.

Grubun 2016 yılından bu yana hayranı olan Piche, hastane yatağında konuşurken, olay boyunca bilincinin yerinde olduğunu ve şarkıcı John Floreani'nin seyircilerin arasına nasıl sıçradığını net bir şekilde hatırladığını anlattı.

İyileşme süreci ile ilgili konuşan Piche, "Gerçekten ne bekleyeceğimi bilmiyordum ama konserden sonra kesinlikle hastanede olmayı beklemiyordum. Önümde uzun bir yol var ama şu anda çok iyimserim." dedi.

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Olaydan bu yana, Piche "kaba motor becerilerini" (kol ve bacaklarının temel hareketleri) yeniden kazandı, ancak günlük görevlerde yardımcı olan parmak ve ayak parmağı hareketleri de dahil olmak üzere ince motor becerilerini yeniden kazanmak için kapsamlı tedaviye ihtiyacı olacak.

Piche, "Bacaklarım son zamanlarda istemsiz olarak çok fazla tekme atıyor. Bunu kontrol edemiyorum. El becerilerim dışında kollarım neredeyse tamamen orada. Parmaklarım tam hareket edemiyor." dedi ve şöyle ekledi: "Elbette hiçbir şey kesin değil, ama doktorlar her şeyin tamamen iyileşeceğini tahmin ediyorlar."

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Trophy Eyes, olaydan sonra gerçekten kalplerinin kırıldığını ve gösterinin yarıda kesilmesinin ardından Floreani'nin Piche'ye hastaneye kadar eşlik ettiğini söyledi.

Grup 3 Mayıs'ta X'te yayınlanan bir gönderide "Arkadaşımız Bird şu anda iyileşme sürecinde ama önünde hâlâ uzun bir yol var. Bu durum hepimizi derinden sarstı ve Bird'e bu zor dönemde yardımcı olmaya çalışırken sabır istiyoruz. Lütfen Bird'ü düşüncelerinizde tutun." ifadelerine yer verdi.

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