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Işın Karaca'nın deprem isyanı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, deprem yardımlarının şova çevrildiğini söyleyerek isyan etti

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:50
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Ünlü şarkıcı Işın Karaca isyan etti

Işın Karaca'nın deprem isyanı
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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin etkileri devam ediyor. Can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artarken bazı ünlü isimlerin deprem bağışı yaptığı videolar sosyal medyada dolaşıyor.

Bu videolar için sert bir çıkış da Işın Karaca'dan geldi. Karaca bugün Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla, yaptığı deprem yardımını paylaşan ünlü isimlere isyan etti. Karaca, yaptığı her yardımı sosyal medyada paylaşan kişilere seslendi:

Karaca, deprem yardımının artık şova dönüştüğünü ve buna fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi."Bu denli korkunç bir afet esnasında reklam yapan her kim varsa! Sizi de unutmayacağız! dimi!?!"

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