Işın Karaca'nın deprem isyanı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin etkileri devam ediyor. Can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artarken bazı ünlü isimlerin deprem bağışı yaptığı videolar sosyal medyada dolaşıyor.

Bu videolar için sert bir çıkış da Işın Karaca'dan geldi. Karaca bugün Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla, yaptığı deprem yardımını paylaşan ünlü isimlere isyan etti. Karaca, yaptığı her yardımı sosyal medyada paylaşan kişilere seslendi:

Karaca, deprem yardımının artık şova dönüştüğünü ve buna fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi."Bu denli korkunç bir afet esnasında reklam yapan her kim varsa! Sizi de unutmayacağız! dimi!?!"