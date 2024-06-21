Ünlü şarkıcı kanser olduğunu açıkladı. 2000'lere damga vurmuştu

Ünlü şarkıcı, Pazartesi günü Instagram hesabından paylaştığı gönderisinde hastane bileziği taktığı anlaşılan bir fotoğrafla kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

Porto Rikolu şarkıcı paylaştığı gönderide "yarın" kanserden kurtulacağını söyledi.

Bu paylaşımdan bir gün sonra tekrar paylaşım yapan şarkıcı, “Bugün kanser olmadan uyandım ve minnettarım. İyi dilekleriniz, dualarınız ve binlerce mesajınız için teşekkürler. Ameliyatım başarıyla sonuçlandı ve şimdi iyileşmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki oyuncu, kanserin türü ve aldığı tedaviyle ilgili ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Omar, ABD ve Kanada'daki Back To Reggaeton turnesinin ilk ayağını Nisan ayında tamamladı ve ikinci ayağına Ağustos ayında başlayacak.

Asıl adı William Omar Landron Rivera olan Omar, 2000'li yılların başında popüler olmuş ve o yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu.

2003'ten bu yana sekiz stüdyo albümü yayınladı ve 13 kez Latin Grammy Ödülleri'ne aday gösterilip iki kez kazandı.