Ünlü şarkıcı oğlunun doğumunu kaçırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı oğlunun doğumunu kaçırdı

Amerikalı şarkıcı Luke Combs, ikinci oğlu Beau'nun doğumunu kaçırdığını itiraf etti.

Combs, 16 Ağustos 2023'te Avustralya'nın Sidney kentinde eşi Nicole'ün kendisine erken doğuma başladığını söyleyen bir mesajıyla uyandığını söyledi.

attachment-luke-combs-nicole-hocking-baby-no-2-maternity-pics-tex-lawrence.jpg

"Avustralya saatiyle muhtemelen sabah 8.00 civarında uyandım ve eşimden bir mesaj aldım ve şöyle yazıyordu: 'Çok üzgünüm, sen buradayken gerçekten bebek sahibi olmamaya çalıştım.”

Eşi doğum yaptığı sırada konser için turnede olan ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: “Hastaneye giderken bana mesaj attı, bebek iki buçuk hafta erken gelmişti ve benim evde olmam gerekiyordu ama değildim. Ve bunu yaşamak gerçekten zordu.”

luke-combs-wife-nicole-hocking-combs-photos-courtesy-of-instagram-3.jpg

Combs şu sıralar 14 Haziran Cuma günü raflarda yerini alacak olan yeni albümü Fathers and Sons'ın tanıtımını yapıyor.

Albümde bir baba olarak yaşadığı deneyimler yer alsa da şarkıcı, Beau'nun doğumunu kaçırdığıyla ilgili bir şey yazmadığını çünkü bunun hâlâ onun için başa çıkması gerçekten zor bir şey olduğunu belirtti.

Coms çiftinin ayrıca Tex adında bir oğlu daha bulunuyor.

gfg.jpg

fgf.jpg

Son Haberler
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı Dünya
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı
Siz de TOKİ'den ev sahibi olmuş olabilirsiniz. Hemen e-Devlet'e bakın Ekonomi
Siz de TOKİ'den ev sahibi olmuş olabilirsiniz. Hemen e-Devlet'e bakın
“Mâziden Âtîye Geleneksel Esintiler” sergisi Hünkâr Kasrı’nda Kültür Sanat
“Mâziden Âtîye Geleneksel Esintiler” sergisi Hünkâr Kasrı’nda
Kurban Bayramı tatilinin ardından 3 bin 660 ton çöp kaldı Yerel Haberler
Kurban Bayramı tatilinin ardından 3 bin 660 ton çöp kaldı
11 Suriyeli sınır dışı edildi Gündem
11 Suriyeli sınır dışı edildi
Otomobil alev alev yandı Gündem
Otomobil alev alev yandı
Gemlik sahilleri temizlendi Yerel Haberler
Gemlik sahilleri temizlendi