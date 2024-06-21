Ünlü şarkıcı oğlunun doğumunu kaçırdı

Combs, 16 Ağustos 2023'te Avustralya'nın Sidney kentinde eşi Nicole'ün kendisine erken doğuma başladığını söyleyen bir mesajıyla uyandığını söyledi.

"Avustralya saatiyle muhtemelen sabah 8.00 civarında uyandım ve eşimden bir mesaj aldım ve şöyle yazıyordu: 'Çok üzgünüm, sen buradayken gerçekten bebek sahibi olmamaya çalıştım.”

Eşi doğum yaptığı sırada konser için turnede olan ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: “Hastaneye giderken bana mesaj attı, bebek iki buçuk hafta erken gelmişti ve benim evde olmam gerekiyordu ama değildim. Ve bunu yaşamak gerçekten zordu.”

Combs şu sıralar 14 Haziran Cuma günü raflarda yerini alacak olan yeni albümü Fathers and Sons'ın tanıtımını yapıyor.

Albümde bir baba olarak yaşadığı deneyimler yer alsa da şarkıcı, Beau'nun doğumunu kaçırdığıyla ilgili bir şey yazmadığını çünkü bunun hâlâ onun için başa çıkması gerçekten zor bir şey olduğunu belirtti.

Coms çiftinin ayrıca Tex adında bir oğlu daha bulunuyor.