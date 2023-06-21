Ünlü şarkıcı orkestraya kadeh fırlattı

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin cuma akşamı İzmir'deki Madame Margot'taki konserinde orkestrasıyla gerginlik yaşadığı iddia edildi. Şarkıcı, sesle alakalı sorun yaşadığını söyleyerek, ekip arkadaşlarıyla gerginlik yaşadı.

Belevi'nin orkestrasına önce ceketini fırlattığı söyleniyor.

Şarkıcının daha sonra kendisine gelen şampanya kadehini vokalistiyle konuştuktan sonra bardağı da orkestraya doğru fırlattığı iddia edildi.

Konser boyunca morali bozuk olduğu gözlenen Belevi'nin sık sık müzisyen arkadaşlarıyla gerginlik yaşadığı da konuşuluyor.

Orkestra çalışanları ise Belevi'nin kendilerine sürekli bir şey fırlatmalarına rağmen, çalmaya devam edip, kuliste ise şarkıcıyla tartıştığı söyleniyor.

Belevi'nin ekip arkadaşları ise işi bıraktığını sosyal medyadan açıkladı.

Belevi'nin orkestra çalışanlarından Eren Koçalan, "Uzun yıllardır beraber çalıştığımız Cem Belevi ile tüm orkestra olarak yollarımızı ayırdık. Herkese PROFESYONEL hayatında başarılar" yazdı. Koçalan'ın 'profesyonel' kelimesini büyük harflerle yazması dikkat çekti.

