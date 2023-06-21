Ünlü şarkıcı orkestraya kadeh fırlattı

Şarkıcı Cem Belevi'nin cuma akşamı İzmir'deki Madame Margot'taki konserinde orkestrasıyla gerginlik yaşadığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı orkestraya kadeh fırlattı

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin cuma akşamı İzmir'deki Madame Margot'taki konserinde orkestrasıyla gerginlik yaşadığı iddia edildi. Şarkıcı, sesle alakalı sorun yaşadığını söyleyerek, ekip arkadaşlarıyla gerginlik yaşadı.

cem-belevi-nin-izmir-konserinde-kadeh-skandali-orkestra-isi-birakti-tw4nc.jpg

Belevi'nin orkestrasına önce ceketini fırlattığı söyleniyor.

Şarkıcının daha sonra kendisine gelen şampanya kadehini vokalistiyle konuştuktan sonra bardağı da orkestraya doğru fırlattığı iddia edildi.

cem-belevi-nin-izmir-konserinde-kadeh-skandali-orkestra-isi-birakti-kqejg.jpg

Konser boyunca morali bozuk olduğu gözlenen Belevi'nin sık sık müzisyen arkadaşlarıyla gerginlik yaşadığı da konuşuluyor.

cem-belevi-nin-izmir-konserinde-kadeh-skandali-orkestra-isi-birakti-t45mf.jpg

Orkestra çalışanları ise Belevi'nin kendilerine sürekli bir şey fırlatmalarına rağmen, çalmaya devam edip, kuliste ise şarkıcıyla tartıştığı söyleniyor.

Belevi'nin ekip arkadaşları ise işi bıraktığını sosyal medyadan açıkladı.

Belevi'nin orkestra çalışanlarından Eren Koçalan, "Uzun yıllardır beraber çalıştığımız Cem Belevi ile tüm orkestra olarak yollarımızı ayırdık. Herkese PROFESYONEL hayatında başarılar" yazdı. Koçalan'ın 'profesyonel' kelimesini büyük harflerle yazması dikkat çekti.

Öne Çıkanlar
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Son Haberler
Özgür Demirtaş yeni zam alan asgari ücretlilere kara haberi verdi Ekonomi
Özgür Demirtaş yeni zam alan asgari ücretlilere kara haberi verdi
Arda Güler İngiltere'yi salladı Spor
Arda Güler İngiltere'yi salladı
25 yıllık kocasının kadın olduğunu öğrendi Dünya
25 yıllık kocasının kadın olduğunu öğrendi
Honda’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu. 1 milyonun altında sadece 2 araç kaldı Teknoloji - Otomotiv
Honda’nın Haziran ayı fiyatları belli oldu. 1 milyonun altında sadece 2 araç kaldı
Selçuk Geçer faiz öncesi dolar için son olarak bu rakamı verdi Ekonomi
Selçuk Geçer faiz öncesi dolar için son olarak bu rakamı verdi
Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı Güncel
Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı
Roman Saiss’ten Beşiktaş’a kötü haber Spor
Roman Saiss’ten Beşiktaş’a kötü haber