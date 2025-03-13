Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’e büyük şok! Kardeşi ifşa etmişti

Kaynak: Sabah
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’e büyük şok! Kardeşi ifşa etmişti

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in başı ailesiyle büyük dertte. Ünlü oyuncu ve şarkıcının kardeşi Ercan Deniz’in yaptığı açıklamaların ardından Özcan Deniz’in gelir ve harcamaları mercek altına alındı.

Son günlerde Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı kavgalarla manşetlerden düşmezken, ünlü şarkıcı hakkında bu kez Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından mali inceleme başlatıldı.

hastaneye-kaldirilmisti-ozcan-deniz-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-yapti-dre0.webp

GELİR VE HARCAMALARI MERCEK ALTINDA

Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya izinsiz eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bir inceleme daha başlatıldı.

Özcan Deniz için şok iddia: Hazırlık yapıyor kaçacakÖzcan Deniz için şok iddia: Hazırlık yapıyor kaçacak

150815275-dnzercann1656188049286863573399274562313559124126.jpg

Sabah’ta yer alan habere göre; Ünlü ismin hem kardeşi hem de eski menajeri Ercan Deniz, Özcan Deniz hakkında ünlü şarkıcının oynadığı dizilerden her ay 2 milyon 250 bin lira kazandığını söylemişti. Öte yandan ünlü ismin kredi kartı harcamalarına da dikkat çekmişti. Ercan Deniz’in bu açıklamaların ardından Vergi Denetim Kurulu, harekete geçti.

Özcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı! Soruşturma başlatılmıştıÖzcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı! Soruşturma başlatılmıştı

aa-2025-03-13t072924-vzae.webpVergi incelemesinin ne kadar süreceği ve sanatçı hakkında herhangi bir usulsüzlük tespit edilip edilmediği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Son Haberler
Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk ölümcül hastalıkların habercisi! İşin uzmanları anlatıyor
Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk ölümcül hastalıkların habercisi! İşin uzmanları anlatıyor
Motosiklet sürücüleri dikkat! 2 bin 167 liradan 47 bin liraya çıkıyor
Motosiklet sürücüleri dikkat! 2 bin 167 liradan 47 bin liraya çıkıyor
Mourinho’dan olay sözler: Şampiyonluğun neden imkansız olduğunu açıkladı
Mourinho’dan olay sözler: Şampiyonluğun neden imkansız olduğunu açıkladı
Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem (13 Mart 2025)
Tayvan'da deprem
Konut satış rakamları açıklandı! İşte en çok artan ve azalan iller...
Konut satış rakamları açıklandı! İşte en çok artan ve azalan iller...