Ünlü şarkıcı Özcan Deniz’e büyük şok! Kardeşi ifşa etmişti

Son günlerde Özcan Deniz ailesiyle yaşadığı kavgalarla manşetlerden düşmezken, ünlü şarkıcı hakkında bu kez Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından mali inceleme başlatıldı.

GELİR VE HARCAMALARI MERCEK ALTINDA

Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya izinsiz eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bir inceleme daha başlatıldı.

Özcan Deniz için şok iddia: Hazırlık yapıyor kaçacak

Sabah’ta yer alan habere göre; Ünlü ismin hem kardeşi hem de eski menajeri Ercan Deniz, Özcan Deniz hakkında ünlü şarkıcının oynadığı dizilerden her ay 2 milyon 250 bin lira kazandığını söylemişti. Öte yandan ünlü ismin kredi kartı harcamalarına da dikkat çekmişti. Ercan Deniz’in bu açıklamaların ardından Vergi Denetim Kurulu, harekete geçti.

Özcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı! Soruşturma başlatılmıştı

Vergi incelemesinin ne kadar süreceği ve sanatçı hakkında herhangi bir usulsüzlük tespit edilip edilmediği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.