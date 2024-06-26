Ünlü şarkıcı Paris sokaklarında sütyensiz dolaştı

39 yaşındaki pop yıldızı, Balenciaga'nın Haute Couture Sonbahar/Kış 2024-2025 PFW defilesine giderken görüntülendi ve klasik büyük beden modellerden birini tercih etti.

Ayak bileklerine kadar uzanan, yakası açık, büyük, siyah kadife bir palto giyen Perry, paltonun altına ise hiçbir şey giymedi.

Şarkıcı, görünüşünü markanın külotlu taytı, ince topuklu ayakkabılara doğru daralan bir çift yırtık siyah taytla tamamladı. Kombinine güneş gözlüğü ve arkaya doğru taranmış saçı ekleyen ünlü şarkıcı adeta Matrix görünümüne kavuştu.

Katy Perry, Noir Kei Ninomiya arşivlerinden aldığı transparan işlemeli elbisesiyle Vogue World: Paris podyumunda yürürken Paris Moda Haftası'nda büyük ilgi gördü.