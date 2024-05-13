Ünlü şarkıcı sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Halle Berry'nin erkek arkadaşı Van Hunt, Anneler Günü'nü kutlamak için Oscar ödüllü oyuncunun müstehcen bir fotoğrafını paylaştı.

54 yaşındaki şarkıcı, Pazar günü Instagram hesabında aktrisin, evinin yatak odasının balkonunda dururken poposunu gösteren çıplak bir fotoğrafını yayınladı.

Hunt, fotoğrafın altına "Anneler Günü'nü tüm kalbimle kutluyorum" yazarken “Ah kahretsin, bunu paylaşmam gerekmiyordu” diye de ekledi.

Çift, Eylül 2020'de ilişkilerini açıkladı.

Halle iki çocuk annesi, Van ise bir çocuk babasıdır.

Aylar sonra ikili, Nisan 2021'de Los Angeles'taki Union Station'da 93. Akademi Ödülleri'nin kırmızı halısında ilk kez birlikte göründüler.