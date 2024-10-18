Ünlü şarkıcı Umut Akyürek'ten yardım çığlığı! ‘Kızım bağımlı’ dedi kelepçeli fotoğrafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek sosyal medya hesabında madde kullandığını yayınladığı bir videoyla itiraf etti.

2. Sayfa'nın haberine göre ünlü şarkıcı, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve yasaklı madde kullandığı için kriz geçirdiğini anlattı.

‘KENDİMİ ODAYA KİLİTLEDİM’

Şarkıcı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Psikolojik rahatsızlığından dolayı hiçbir konuda kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Reşit olduğu için tedaviyi kendisinin istemesi gerek. Tedavi olmayı kabul etmiyor. "

"DAHA ÖNCE İKİ KEZ BIÇAKLA SALDIRDI”

Şarkıcı "Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor..."

NE OLMUŞTU

Eski manken Deniz Akkaya da 16 yaşındaki kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrendiğini, telefonuna el koyduğu için kızının kendisine saldırdığını sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla itiraf etmişti. Ayrıca eski manken kızı tarafından 1,5 saat balkona kilitlendiğini anlatmıştı.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

12 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sakarya'da tamamladı. Ünlü şarkıcı İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun oldu.

Musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneğinde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısı.