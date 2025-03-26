Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin başı dertte! Yasal işlem başlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin başı dertte! Yasal işlem başlattı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin başı sahte hesaplarla dertte. Ünlü isim adına açılan sahte hesaplara karşı hukuki süreç başlattı.

Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Hastayım Sana, Çat Kapı gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe’nin başı adına açılan sahte hesaplarla derde girdi. Ünlü şarkıcı soluğu mahkemede aldı.

BAŞI BÜYÜK DERTTE

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, bu kez sosyal medyada adına açılan sahte hesaplarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, sahte hesaplardan kendisi adına yapılan paylaşımlar için harekete geçti.

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"YASAL İŞLEM BAŞLATTIK"

Avukat Handan Bakbak, Yıldız Tilbe adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yıldız Tilbe'nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilimiz 7'den 70'e kamuya mal olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır."

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