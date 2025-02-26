Ünlü şarkıcıdan akılalmaz açıklama! Milyonluk mirasını köpeğine mi bırakıyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcıdan akılalmaz açıklama! Milyonluk mirasını köpeğine mi bırakıyor?

Ünlü şarkıcı Pınar Soykan Pınar Kerimoğlu’nun Gönül Kahvesi Youtube programına konuk oldu. 5 milyonluk mirasını köpeğine bırakacağını ifade eden Soykan’dan yeni açıklama geldi.

Öğretmenlik mesleğine ara vererek şarkıcılığa yönelen Pınar Soykan, Pınar Kerimoğlu’nun programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"DEPREMDEN SONRA BIRAKTIM”

Gölcük’de ana okulu öğretmenliğini yaptığını söyleyen ünlü şarkıcı Pınar Soykan, Gölcük depreminden sonra mesleği bıraktığını anlattı.

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5 MİLYON LİRALIK MİRASI KÖPEĞİNE Mİ BIRAKIYOR?

Pınar Kerimoğlu’nun programına katılan güzel şarkıcı daha önce 5 milyon değerindeki evini köpeğine bırakacağını söylemişti. Soykan, "İnsanlardan daha değil mi? Evin içinde yaşıyor Kızım ve bir birey olmuş” ifadelerini kullandı.

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"BENİ EVLATLIK ALIR MISIN?"

Evini köpeğine bırakacağını söylediği açıklamasının gündem olduğunu söyleyen Pınar Soykan, sosyal medyadan mesajların geldiğini söylüyor. Soykan, bir kullanıcının 'Beni evlatlık alır mısın? Senin Kızına bakıcı olayım' dediğini anlattı. Kredisi alınmış evimi bırakacağım köpeğime. Zaten yapamıyormuş bu arada. Avukatım ile konuştuk. ‘Böyle bir şey olamaz’ zaten dedi."

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PINAR SOYKAN KİMDİR?

Pınar Soykan, Kocaeli'nin Gölcük isimli ilçesinde doğdu. Öğrenim hayatına Kocaeli'nde başladı ve mezuniyetinin ardından öğretmen olarak iş hayatına atıldı. 1999 yılına kadar memleketinde çalışmaya devam etti. 1999 Gölcük depremi sonrasında, ilk mesleği olan öğretmenliğe ara vermek zorunda kaldı. 2004 yılında İstanbul'a taşınan Soykan, aynı yıl Best Model of Turkey yarışmasına katıldı. Bu yarışmada ilk 16 kişi arasına girdi. Şan eğitmeni Fatih Ertür'ün de desteğiyle 2011 yılında ilk albümü olan Kına'yı piyasaya sürdü. 2014'te ise fantezi türündeki ikinci albümü Buğulu Gözler'i Doğan Music Company etiketiyle yayınladı. Bu albümde, Yıldız Tilbe ve Orhan Ölmez gibi ünlü söz yazarlarıyla iş birliği yaptı.

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