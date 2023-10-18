Ünlü şarkıcıdan kürtaj itirafı. Kendisi gibi ünlü isimden hamile kalmış

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın Justin Timberlake ile birlikte olduğu dönemde hamile kaldığı ve bebeğini aldırdığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcıdan kürtaj itirafı. Kendisi gibi ünlü isimden hamile kalmış

41 yaşındaki ABD'li pop şarkıcısı Britney Spears, köleliğe benzettiği vasilik süreci de dahil olmak üzere, hayatı ve kariyeri hakkında her şeyi anlatacağı bir anı kitabı için rekor bir anlaşmaya imza atmıştı.

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Yıldız isim, anılarını kitaplaştırması karşılığında tam 420 milyon TL'lik (15 milyon dolar) rekor bir ücret alıyor.

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Spears, 20 yıldan fazla bir süre önce birlikte olduğu ünlü şarkıcı Justin Timberlake (42) ile ilişkisi sırasında kürtaj yaptırdığını söyleyerek şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı merakla beklenen anı kitabında bebeği doğurmak istediğini ancak o dönem Timberlake’in baba olmaya hazır olmadığı konusunda ısrar ettiğini belirtti.

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1999 yılında henüz ergenlik çağındayken görüşmeye başlayan çift, 2002 yılında ayrıldı. 18 yaşında ilişkiye başlayan Spears, ayrıldıklarında 21 yaşındaydı. Timberlake, Spears’ın kitabından alıntılarda ortaya atılan iddiaları hakkında henüz yorum yapmadı.

AİLE OLMAYI ARZU ETMİŞ

Ünlü şarkıcı anılarında “Bu bir sürprizdi ama benim için bir trajedi değildi. Justin’i çok sevdim. Bir gün hep birlikte bir aile olacağımızı umuyordum. Bu beklediğimden çok daha erken olacaktı. Ancak Justin kesinlikle hamilelikten memnun değildi. Bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı, çok genç olduğumuzu söyledi.” şeklinde yazdı.

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İlerleyen yıllarda evlendiği Kevin Federline ile evliliğinden iki erkek çocuğu annesi olan Spears, kürtajını hayatının en acı deneyimlerinden biri olarak tanımladı.

“Eğer bu iş bana kalsaydı asla yapmazdım” diyen yıldız, “Yine de Justin baba olmak istemediğinden o kadar emindi ki. Bugüne kadar hayatımda yaşadığım en acı verici şeylerden biri.” diye ekledi.

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Spears’ın yakında çıkacak kitabı, son yılların en çok beklenen ünlü anılarından biri. Şarkıcının 1990’larda hızla şöhret basamaklarını tırmanırken bir yandan da paparazzilerin aralıksız odağıyla uğraşması, ilerleyen yıllarda da akıl hastalığıyla mücadele ederken yaşadığı düşüşü kaleme aldığı düşünülüyor.

Hem sesli kitap hem de anı kitabı olan “İçimdeki Kadın: Britney Spears”, 24 Ekim'de yayımlanacak.

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