Ünlü şarkıcıdan üzen haber. Durumu bu kez kritik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcıdan üzen haber. Durumu bu kez kritik

2021 yılından bu yana kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz ay da hastaneye yatırılan Şimal’in bu kez durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Meme kanseri teşhisi konulan ve uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Şimal, geçtiğimiz yıl rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edilmesiyle bir kez daha zor bir döneme girmişti.

Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren sanatçı, kısa süre önce yeniden sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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Ancak son günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şimal’in bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğü, durumu iyiye gidince normal servise alındığı belirtildi.

Ünlü isim, hastaneden yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Anca kendime geldim arkadaşlar. Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Belimden ışın tedavisine başladık. Zor dönemlerden geçiyoruz, dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

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4 Mayıs’ta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ailesi ve sevenlerini endişelendiren Şimal’in sağlık durumu yakından takip ediliyor.

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