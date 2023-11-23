Ünlü şarkıcının evlilik sözleşmesi imzalattığı ortaya çıktı. Gizlice evlenmişlerdi

Uzun bir süredir spor menajeri Rich Paul ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovunda Rich Paul ile nikah masasına oturduklarını doğruladığı ortaya çıkmıştı.

"EVLENDİM DİYE BAĞIRDI"

Şovdaki bir izleyici, "Alan Carr kalabalığa yakın zamanda evlenen birisinin olup olmadığını sordu ve Adele ‘evlendim’ diye bağırdı" sözleriyle yaşananları anlatmıştı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İDDİASI

Adele ve Rich Paul’un evliliğiyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Radaronline'da yer alan habere göre; 220 milyon dolarlık servetini korumak isteyen Adele'in düğün önce müstakbel eşine evlilik öncesi bir sözleşme imzalattı.

Yakın çevresinin ısrarıyla evlilik sözleşmesine ikna olan ünlü şarkıcı için "Aşka inanıyor ve parayla ilgili herhangi bir şey hakkında konuşmanın kesin bir romantizm katili olduğunu söylüyor” ifadeleri kullanıldı.

Adele, 2018 yılında evlendiği Simon Konecki ile evlendiğinde evlilik sözleşmesi yapmamıştı. İkili boşandıklarında, Adele’in evlilikleri boyunca kazandığı her şeyin yarısını eski eşi almıştı. Ancak 2021 yılındaki boşanmayla ilgili detaylar hiç açıklanmadı.

