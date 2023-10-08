Ünlü şarkıcının pullu arabası kendisinden daha meşhur. Görenler Sardalya balığına benzetiyor.

Editör: Osmancan EROK

Şarkıcı Maral, alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı Citys'de her yanı parlayan minibüsü ile ilgi odağı oldu. Genç şarkıcı, pullarla kaplı minibüsün dekorasyonu ve adının baş harflerinden oluşan plakasının bir hayranının hediyesi olduğunu söyledi.

"ARACIM BENDEN DAHA MEŞHUR''

Pırıl pırıl parlayan aracı ile ilgi odağı olan şarkıcı,''İnanılmaz ilgi görüyor aracım. Çok emekler veriyoruz biliyorsunuz, yeni bir tekli hazırladık fakat arabam benden daha meşhur ve sokakta çok tanınıyor. Arabamızın dış kaplaması bir hayranımızın bize jesti ve sürprizi, o dekore etti. Ayrıca özel plakam da başka bir sevenimizin hediyesi.'' dedi

Yaptığı şarkılarla herkese halay çektiren şarkıcı olarak da tanınan Maral gördüğü ilgiden çok memnun

Şarkıcı, "Bu sevginin fark edilebilmesi için dijital platformlara bakmaları, hem de sahnelerimize gelip oradaki izdihamdan görmeleri yeter. Biz sadeceh alayçektirmiyoruz, duygulandırıyor ve aşık ediyoruz, ağlatıyoruz" ifadelerini kullandı.