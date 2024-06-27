Ünlü şirketin sahibi hisselerini sattı! Borsada ortalık karıştı

Dün yapılan açıklamada, 1 TL nominal değerli pay için 94,45 TL fiyatla satış yapılacağı belirtildi. Satılacak olan 37.000.000 TL nominal değerli paylar, halihazırda Borsa’da işlem görmeyen nitelikte olup işlem günü itibarıyla Borsa’da işlem gören niteliğe dönüşüm işlemi tamamlanacaktır 1. Bildirim öncesi 100 lira civarında işlem gören hisse, KAP bildiriminin ardından 95,80 liraya kadar düştü.

3 BUÇUK AY İÇİNDE 67 MİLYON LOT SATTI

Bu satış, Astor Enerji’nin 15 Mart 2024’te de toptan satış yaptığı bir sürecin devamı niteliğinde... O tarihte Astor Holding, Astor Enerji’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık yüzde 2,99’unu temsil eden 29,9 milyon adet B Grubu payın satışını duyurmuştu. Böylece 3 buçuk ay içinde şirket sahibi toplam 67 milyon lot sattı.

FERİDUN GEÇGEL: ASTOR'DAN PARA ÇEKME DÜŞÜNCEMİZ YOK

Satışın ardından sosyal medyada Feridun Geçgel’in geçmişteki bir videosu gündem oldu.

Geçgel bu videoda “Buradaki insanların benim artık ortağım olduğunun farkındayım. Daha ettiğimi söyleyebilirim. ASTOR’dan para çekme gibi düşüncemiz yok” demişti.

Ayrıca, şirketin toptan satış bildiriminden önce KAP’a 528,2 milyon TL’lik yeni iş haberi bildirmesi de tepki topladı.