Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan’ın malvarlığı hakkında bomba açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk Tv ekranlarında Barış Terkoğlu ile Kürşad Oğuz’un sorularını cevapladı.

Geçtiğimiz yıl Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı olarak Sinan Oğan’ı aday gösteren Özdağ’a Sinan Oğan soruldu.

“SİNAN OĞAN’LA GÖRÜŞÜYOR MUSUNUZ?”

Oğuz, “1 yıl önce birlikte hareket ettiğiniz Sayın Sinan Oğan ile ilgili son dönemde malvarlığını arttığı, bir zenginleşme yaşadığına dair haberler çıkıyor. Birincisi siz görüşüyor musunuz? İkincisi böyle bir şeye inanıyor musunuz var mı?” diye sordu.

“TAPUYA İNANMIYORUM DİYEMEZSİNİZ”

Özdağ ise, “Hayır görüşmüyorum. Seçimlerden sonra hiç görüşmedik. Bu bir inanıp inanmama meselesi değil. Yayınlanan tapu meselesi kardeşim. Tapuya inanmıyorum diyemezsiniz” şeklinde cevapladı.