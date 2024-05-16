Ünlü siyasetçinin seçimden önce kasetleri çıktı

Almanya'da 9 Haziran tarihinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ile ülkenin doğusundaki üç eyalette sonbaharda düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde FDP’li siyasetçi Martin Neumaier’in skandal görüntüleri servis edildi.

NAZİ MARŞIYLA ÇIPLAK VİDEO

Aalen'deki (Baden-Württemberg/Almanya) yerel seçimler listesinde ikinci sırada yer alan Martin Neumaier bir videoda çıplak ve yapay penisle görülüyor. Arka fonda ise Nazi döneminin Alman milli marşı çalıyor.

TUVALET FIRÇASI YALADI

Bir başka videoda ise Neumaier’in tuvalet fırçasını yaladığı iğrenç anlar yer alıyor.

PARTİDEN AÇIKLAMA

FDP Ostalb Bölge Başkanı Chris Robert Berendt, Neumaier’in skandal görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada seçim listelerini sunarken bölgenin çeşitliliğinin ve gücünün temsil edildiğini vurguladı.