Ünlü siyasetçinin seçimden önce kasetleri çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Cemile Balcı
Ünlü siyasetçinin seçimden önce kasetleri çıktı
Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti’de (Freie Demokratische Partei - FDP) siyaset yapan Martin Neumaier’in seçimden önce skandal videoları ortaya çıktı.

Almanya'da 9 Haziran tarihinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ile ülkenin doğusundaki üç eyalette sonbaharda düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde FDP’li siyasetçi Martin Neumaier’in skandal görüntüleri servis edildi.

a4.jpg

NAZİ MARŞIYLA ÇIPLAK VİDEO

Aalen'deki (Baden-Württemberg/Almanya) yerel seçimler listesinde ikinci sırada yer alan Martin Neumaier bir videoda çıplak ve yapay penisle görülüyor. Arka fonda ise Nazi döneminin Alman milli marşı çalıyor.

a1.jpg

TUVALET FIRÇASI YALADI

Bir başka videoda ise Neumaier’in tuvalet fırçasını yaladığı iğrenç anlar yer alıyor.

a2.jpg

PARTİDEN AÇIKLAMA

FDP Ostalb Bölge Başkanı Chris Robert Berendt, Neumaier’in skandal görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada seçim listelerini sunarken bölgenin çeşitliliğinin ve gücünün temsil edildiğini vurguladı.

a3.jpg

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek’ten izin çıkmadı! Öğretmenlere iki kötü haber
Erdoğan kritik 5 ismi görevden alıyor! Ankara’da taşlar yerinden oynadı
Son Haberler
Tır köprüden uçtu. 2 kişi öldü Gündem
Tır köprüden uçtu. 2 kişi öldü
İstanbul'daki ünlü han satışa çıkarıldı. Sahibi Türkiye’nin konuştuğu ismin dedesi çıktı Gündem
İstanbul'daki ünlü han satışa çıkarıldı. Sahibi Türkiye’nin konuştuğu ismin dedesi çıktı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'da deprem yaratacak açıklama Spor
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'da deprem yaratacak açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan vida somun ve civata ithalatında gözetim kararı Ekonomi
Ticaret Bakanlığı'ndan vida somun ve civata ithalatında gözetim kararı
FETÖ operasyonunda 19 gözaltı Gündem
FETÖ operasyonunda 19 gözaltı
Çin'in gizli gemisi ifşa oldu. Eşi benzeri yok Dünya
Çin'in gizli gemisi ifşa oldu. Eşi benzeri yok
İthal edilen hayvanların kayıt ve küpeleme işlemlerinde düzenleme Gündem
İthal edilen hayvanların kayıt ve küpeleme işlemlerinde düzenleme