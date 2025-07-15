Ünlü siyasi lider bebek katili Öcalan için af istedi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir programda yeni açılım tiyatrosuna ilişkin, “PKK'nın yöneticileri, bağlı unsurları, KCK, üyeleri, PKK eylemlerine karışmış unsurlar falan aftan yararlanmalı” ifadelerini kullandı.

TİYATRODA 3 PERDELİ OYUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım süreci tiyatrosunun ilk perdesi bebek katili Öcalan’ın örgütü lağvetmesi, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı alması ve son perde ise teröristlerin silahları kazan içerisinde yakması ile devam ediyor. Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği süreçte Bahçeli bebek katiline ‘kurucu önder’ diye hitap etmişti.

“EN OLUMLU ROLÜ ÖCALAN OYNUYOR”

Sürece ilişkin son yaşanan gelişmeleri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e katıldığı bir programda spikerin "Biz Abdullah Öcalan'ı da Meclis'te görür müyüz?" sorusuna "Vatandaşın kararına bağlı o. Bu süreçte en olumlu rolü Öcalan oynuyor” yanıtını vermesi gündem oldu.

“AFTAN YARARLANMALI”

Af sorusuna ilişkin Perinçek, “PKK'nın yöneticileri, bağlı unsurları, KCK, üyeleri, PKK eylemlerine karışmış unsurlar falan aftan yararlanmalı” şeklinde cevapta bulundu.

PERİNÇEK 2 KEZ BEBEK KATİLİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Doğu Perinçek, 1989 Ekim ayında ve 1991 Nisan ayında bebek katili Abdullah Öcalan ile iki kez görüşmüştü. Perinçek, o zaman 2000’e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmeni görevini yürütüyordu. Perinçek görüşmeye ilişkin, gazeteci olarak gittiğini ve “Batı devletlerinin, özellikle ABD’nin Körfez Savaşı öncesi ve başlangıcında, Kürt sorununa müdahale zeminlerini daraltmaktı. Nitekim görüşme bu eksen üzerinde cereyan etmiştir. Ben onu teslim almaya gittim” demişti.