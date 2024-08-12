Ünlü sosyete Erdoğan’dan merhamet dilendi

Instagram üzerinden bir video yayınlayan Derin Mermerci, hayvan hakları yasası için Erdoğan çiftine seslendi. Güneş gözlüğü taktığı için özür dileyen Mermerci, “Günlerdir izlediğim videolardan, ağlamaktan gözlerim heba oldu” diye konuştu.

“MERHAMET DİLENİYORUM”

Mermerci, “Bu videoları görmemişsinizdir. Bir anne, bir kadın ve sizin başımızda olduğunuz, yönettiğiniz bu ülkenin bir vatandaşı olarak sizden merhamet dileniyorum” dedi.

“DANIŞMANLARINIZ MUTLAKA BU VİDEOYU SİZLERE ULAŞTIRACAKTIR”

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Emine Hanım, bu videoyu çekerken güneş gözlüğü taktığım için özür diliyorum” diyen Mermerci, “Maalesef günlerdir izlediğim vahşet videoları karşısında ağlamaktan gözlerim heba oldu. Birini neredeyse açamıyorum. Danışmanlarınız mutlaka bu videoyu sizlere ulaştıracaktır. Bu videonun bir tek amacı var, sizden merhamet dileniyorum. Bir anne, bir kadın ve sizin başımızda olduğunuz, yönettiğiniz bu ülkenin bir vatandaşı olarak sizden merhamet dileniyorum. Sizlerin bu videoları görmüş olduğunuza asla inanmıyorum. Görmüş olsanız bu yasayla ilgili mutlaka değişikliğe gidersiniz” şeklinde konuştu.

“KAP ÇALAN BİR ÜLKE OLDUK”

Daha önce de sosyal medya hesabından yasaya tepki gösteren Mermerci, “O kadar garip bir süreçten geçiyoruz ki… Yakın arkadaşlarım bana kızıyor, ‘Kendini bu kadar ortaya atma’ diyorlar. ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diyenlere inat korkulacak bir şey yok. Emlak, gelir, değerli konut vergimi fazlasıyla veren biri olarak alnım açık. Bu yol, yol değil. Allah’ın verdiği canı kastetmek yol değil. Kızlarım ve erkek arkadaşımla mama dağıttık. İçime bir kötülük düştü. Gittik, 5 dakika sonra mama kapları yoktu. Kap çalan bir ülke olduk. Bundan sonrasını Allah’a havale ediyorum. Rahman ve rahim olan adıyla tek sana güveniyorum” ifadelerini kullanmıştı.

DERİN MERMERCİ KİMDİR?

Türkiye’nin tanınmış sosyetik isimlerinden Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Babası Mehmet Ata Mermerci, Türkiye’nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil’in sahibiydi ve 1992 yılında vefat ettiğinde geriye büyük bir miras bıraktı.

Eğitim hayatına İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde başlayan Mermerci, daha sonra Amerika’da Bryant College’da pazarlama okudu ve ardından Paris’te ‘Design Marketing’ üzerine eğitim aldı.

Derin Mermerci, 27 Eylül 2013 tarihinde Doğuş Yayın Grubu’nun eski CEO’su Cem Aydın ile evlendi ve bu evlilikten Mila ve Lal adında ikiz kızları oldu. Çift, 5 Aralık 2019 tarihinde boşandı.