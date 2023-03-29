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Ünlü şovmenin oğlunu görenler şaşırdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden olan oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını, teyzesi Şeyda Coşkun sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:33
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşırdı

Ünlü şovmenin oğlunu görenler şaşırdı
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Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ve sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada gündem oldu.

Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaştı. Şimdilerde 16 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Teyze Coşkun Ali Sadi'nin fotoğrafını yayınlayıp şu notu düştü:

''Delikanlım, sen bu üç kadının hayatına ışık oldun... fark ettim ki hiç resmimiz yokmuş. İlk tarifsiz sevgim.''

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'e "Aynı babası" yorumları yapıldı

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