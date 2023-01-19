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Ünlü spor yazarı Fatih Doğan’dan sahaya muşta atılmasına tepki. İlla bir Beşiktaşlı oyuncunun ölmesi mi gerekiyor?

Ünlü spor yazarı Fatih Doğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren maçta sahaya muşta atılmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 06:20
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Ünlü spor yazarı Fatih Doğan’dan sahaya muşta atılmasına tepki

Ünlü spor yazarı Fatih Doğan’dan sahaya muşta atılmasına tepki. İlla bir Beşiktaşlı oyuncunun ölmesi mi gerekiyor?
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahalarda görmek istenmeyen görüntüler yaşandı.

Normal süresi ile uzatmaları 1-1’lik eşitlikle sonuçlanan ve seri penaltı vuruşları sonucu Ankaragücü’nün 5-4’lük skorla adını çeyrek finale yazdırdığı mücadelenin 60. dakikasında Beşiktaşlı Muleka'ya önce kırmızı kart çıktı. VAR incelemesinin ardından hakem kırmızıyı iptal edip sarı kart verdi.

Ankara'da sahaya muşta atıldı - 2

SAHAYA MUŞTA ATILDI

Saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken, tribünlerden Beşiktaşlı oyuncuların olduğu bölümü muşta atıldı.

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, muştayı dördüncü hakeme götürmek istedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takım arkadaşları muştayı Fernandes'in elinden almak istedi.

Fernandes, muştayı Güneş'e vermek yerine dördüncü hakeme götürme konusunda ısrarcı davrandı. Daha sonra Güneş, oyuncusunu sakinleştirdi.

Ankara'da sahaya muşta atıldı - 2

“DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY SUÇLULARIN CEZALANDIRILMAMASI”

Ünlü spor yazarı Fatih Doğan, karşılaşmanın ardından sahaya muşta atılmasına tepki gösterdi. Doğan, sosyal medya hesabından 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan olaylı Süper Kupa Finali'ni hatırlatarak “Değişmeyen tek şey suçluların cezalandırılmaması!” dedi.

NE OLMUŞTU?

6 Ağustos 2017’de Samsun'da Beşiktaş ile Konyaspor’u karşı karşıya getiren Süper Kupa Finali’nin ikinci yarısında tribün olayları yaşanmıştı.

Siyah-beyazlı ekibin 77. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu beraberlik golünden sonra sahaya kelebek (açılır kapanır keskin ustura) fırlatılmıştı.

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bıçağı yerden alıp hakem Fırat Aydınus'a vermiş, Aydınus da bıçağı kenardaki dördüncü hakeme teslim etmişti.

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