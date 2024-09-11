Ünlü sporcu eski sevgilisini benzin döküp yaktı

Uganda'nın tanınmış olimpiyat atletlerinden Dickson Ndiema, eski sevgilisi Rebecca Cheptegei'yi benzin dökerek ateşe verdi. Olay, 1 Eylül tarihinde Kenya'nın Kitale kasabasında gerçekleşti.

Cheptegei, tedavi gördüğü hastanede 5 Eylül'de yaşamını yitirirken, Ndiema da benzin sıçraması sonucu vücutlarının büyük kısmında yanıklar oluştuğu için hayatını kaybetti.

BENZİNİN BİR KISMI KENDİ ÜSTÜNE SIÇRADI

Ndiema'nın, 5 litre benzinle dolu bir bidonla Cheptegei'nin evine gizlice girdiği ve döktüğü benzinin bir kısmının üstüne sıçraması sonucu kendisinin de alev aldığı belirtildi.

"ALEVLER İÇİNDE GÖRDÜK"

Cheptegei'nin komşusu Agnes Barabara, BBC'ye verdiği demeçte, olayın yaşandığı sırada dışarı çıktığında Cheptegei'nin alevler içinde yardıma koştuğunu ve yardım çağrısında bulunduğunu söyledi. Barabara, “Saldırgan tekrar ortaya çıktı ve Rebecca'nın üzerine daha fazla benzin döktü. Ardından kendisi de alev aldı ve bahçeye doğru koşarak alevleri söndürmeye çalıştı. Daha sonra Rebecca'ya yardım etmeye çalıştık” dedi.

"GÜNLERCE YEMEK YİYEMEDİM"

Barabara, yaşananları çok korkunç bulduğunu ve olayın ardından günlerce yemek yiyemediğini belirtti. Olay, hem Uganda'da hem de uluslararası spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.