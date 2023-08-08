Ünlü sunucu Bodrum tatilini bakın nasıl bedavaya getirdi

Fit haliyle dikkat çeken Hande Sarıoğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü sunucu Bodrum tatilinin perde arkasını anlattı.

Ünlü sunucu Bodrum tatilini bakın nasıl bedavaya getirdi

Sunucu Hande Sarıoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

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Sarıoğlu, "Bazı ünlüler tatilini Instagram'dan paylaşım yaparak bedavaya getiriyor. Siz de öyle mi yaptınız?" sorusuna, "En iyi yat arkadaşının yatı, en iyi kat arkadaşının katı... Arkadaşım iki ayrı ev tuttu Bodrum'da ben de ona çöktüm. Ara sıra ona yemek ısmarladım. Bodrum'da o tatili yapmak bayağı maliyetli olacaktı arkadaşım sayesinde bedavaya getirdim" yanıtını verdi.

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Sarıoğlu, "Bodrum'a aylık geliri kaç lira olan gidebilir?" sorusuna, "İstanbul'da yaşamanın bedeli 38 bin liraydı... Bırakın konaklaması ve yolunu, zaten yaşadığınız şehirde sosyalleşemiyorsunuz. Ben zaten Bodrum'da para harcamadığım için bilemiyorum. Beni ağırlayan Ceylan'a sormam lazım. Kaldığım evin aylığı 30 bin dolardı. Bir arkadaşım ise sezonluk 100 bin dolara kiralamıştı" yanıtını verdi.

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Fit haliyle dikkat çeken sunucu, "İnanılmaz fitim. Eylülde 35'e gireceğim. 'Bu ne biçim manita 35'inde lolita' şarkısını söylersiniz artık. Yediğime, içtiğime ve spora dikkat ediyorum" diye konuştu.

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