Ünlü sunucu canlı canlı deniz kestanesi yedi. Elindeki makasla kesti

2012-2016 yılları arasında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasında sonrasında da 5 yıl boyunca Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan ani bir kararla İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşmişti.

Ailesiyle birlikte Bodrum'da mütevazi bir hayat süren Alp Kırşan sakin hayatıyla dikkatleri üzerine topluyor. Ailesiyle birlikte balık tutan, bahçe temizleyen Kırşan doğayla iç içe hayatından da paylaşımlar yapıyor.

Ünlü sunucu Alp Kırşan 1 dakika 17 saniye süren bir videoda deniz kestanesinin dikenlerinin nasıl temizleneceğini ve yeneceğini anlattı.

Kırşan "Bugün sizlere deniz kestanesinin nasıl yendiğini göstereceğim. Öncelikle bir makasınızın olması lazım. Gövdesi büyük uzun dikenli deniz kestanesini alıp makas yardımıyla parmaklarımızı tuzluk kıvamına getirmeden mutlaka temizlememiz lazım. Çünkü onun bu dikenlerini temizlemeniz ilerde işimize yarayacak. Önce dikenlerini makas yardımıyla kesiyoruz. Sonrasında ben de sağ olsun Ali ağabeyimin sayesinde edindiğim deniz kestanesi açma aparatı diyelim dişli tarafıyla tutup kesik atıyorum" dedi.

"Hemen yumurtalar karşıma çıkıyor" diyen Alp Kırşan "Hemen denizde temizlemem lazım. İşte bu yüzden deniz kestanesinin dikenlerini makas yardımıyla kesiyoruz. Aman dikkat edin. Şu an elimle rahat rahat tutabildiğim deniz kestanesi var. Sarı sarı yumurtaları görebiliyor sunuz. İç organlarını suya vurarak çalkalayarak çıkarıyoruz ve ardından da yumurtaları elde ediyoruz. Artık elimde deniz kestanesi yumurtası var. Birazdan kendime servis edeceğim. Muhteşem bir lezzet. Bu yüzden sizlere tavsiye edebilirim" dedi.