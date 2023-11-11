Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Sunucu ve programcı Didem Arslan Yılmaz, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma için gösterilen videonun ardından gözyaşlarına boğuldu. "Bugün ayrıca çok çok daha üzgünüm." diyen Yılmaz, ağlamasının ikinci nedenini stüdyoda anlattı.

Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

10 Kasım'da Atatürkün ölüm yıldönümü nedeniyle paylaşılan anma videosunun ardından gözyaşlarına boğulan Didem Arslan Yılmaz, ağlamasının bir sebebi daha olduğunu böyle anlattı:

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"Atatürk'ü her andığımda burnumun direği sızlıyor. Bugün ayrıca çok çok daha üzgünüm. Dilber Hala'mı toprağa veriliyor. Tüm akrabalarım herkes orada. Canım halacım, mekanın cennet olsun. Bir Cumhuriyet kadınını da son yolculuğuna uğurluyoruz Sivas'ta. Gerçekten Atatürk'ün sesini her duyduğumda gözlerim doluyor, burnumun direği sızlıyor ama bugün ayrıca üzgünüm."

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