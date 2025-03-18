Ünlü sunucunun 7 yaşındaki kızı dehşeti yaşadı! Kürek kemiğini ısırıp, yerde sürükledi

Rottweiler cinsi köpek, ünlü sunucunun kızı Tanem Karasaç’ı yere düşürüp sırtından ısırdı. Küçük kız bu Tanem, saldırıdan şans eseri hafif yaralarla kurtuldu. Saldırının olduğu gün Star TV’de “Bir Şansım Olsa” programını sunan psikolog Aslı Özkaya da yanında bulunuyordu.

“KÜREK KEMİĞİNİ ISIRDI”

Köpeğin ağzında ağızlığın olmadığını söyleyen Aslı Özkaya, "Biz kaldırımın kenarından yürürken karşı kaldırımdan, sahipli ve tasmalı olmasına rağmen kızımın arkasından, kızıma saldırdı. Kürek kemiğini ısırdı ve çekerek yere düşürdü. Çok zor bir şeydi, bir anne olarak o anlara tanık olmak. Yere düşürdü ve yerde sürükledi" sözleriyle yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

“KÖPEK KIZIMI YERDE SÜRÜKLERKEN KIZ ŞOKA GİRDİ”

Aslı Özkaya çığlıklar ve çevredekilerin yardımıyla kızını köpekten kurtarıp, hastaneye götürdü. Çocuğa müdahale edilip, kuduz aşısı yapıldı. Köpeğin sahibi olan ailenin ihmallerine dikkat çeken anne Aslı Özkaya, "Bir anne-babanın 14 yaşında bir kız çocuğuna kızımın boyunda köpeği nasıl teslim eder ve nasıl emanet eder. Çocuk sahip çıkamadı zaten, köpeği zaptedemedi. Köpek kızımı yerde sürüklerken kız şoka girdi, Bilmiyorum, bilinçli demeye dilim varmıyor, kız bıraktı tasmayı. Kız bize köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz, geçerseniz böyle ısırır, dedi" şeklinde konuştu.

KUDUZ AŞISI YOKMUŞ

Büyük korku yaşayan aile, karakola gidip şikayette bulundu. Polis köpeğin veterinerine ulaştığında çipi ve kuduz aşısı olmadığı görüldü. Köpek, belediye tarafından aileden alındı. Barınağa götürüldü.

Çocuğa saldıran köpeğin sahibi olan aileyse, olaydan üzüntü duyduklarını söylediler.