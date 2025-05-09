Ünlü tasarımcıya Espressolab şoku! Boykot çağrısı yapmıştı...

Görsel tasarımcı Mahir Akkoyun, sosyal medya hesabı üzerinden Espressolab’in 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtığını açıkladı. Daha önce de CHP eski milletvekili Hüseyin Akgün kendisine dava açıldığını duyurmuştu.

BOYKOT ÇAĞRILARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmasının ardından CHP, iktidar ile ilişkisi olduğunu ön sürdüğü pek çok firma hakkında boykot çağrısı iletmişti. Boykot listesinde yer alan firmalardan biri ise kahve zinciri EspressoLab olmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan boykot çağrılarına EspressoLab, harekete geçti.

Espressolab bana 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açmış :D pic.twitter.com/Xjk4JT8RY8 — mahirgra (@mahir_gra) May 8, 2025

“200 BİN TL’LİK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞ”

EspressoLab, Görsel tasarımcı Mahir Akkoyun’un boykot çağrısı paylaşımları nedeniyle 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Akkoyun, tazminat davasını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Espressolab bana 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açmış” dedi.

BU İLK DEĞİL

Daha öncede CHP eski milletvekili Hüseyin Akgün de Espressolab’in 9 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığı için tazminat davası açtığını duyurmuştu. Akgün, “EspressoLab, boykot çağrısı yapanlara dava açmaya başladı. Tazminat istiyor” ifadelerini kullandı.