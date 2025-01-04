Ünlü tekstilcinin kardeşine cinayet davası: Lüks aracıyla geldi darp edip kaçtı!

Tekstil kraliçesi Dilek Aksak’ın kardeşi, ablasının işten kovduğu işçiyi sandalyeyle darp etti. İşçi öldü, katil zanlısı kardeş kaçtı.

Osmanbey Tekstilciler İş İnsanları Derneği (OTİAD) yönetim kurulu üyesi olan TDEE Konsept Tekstil’in sahibi Dilek Aksak, iş yerinde çalışan makineci Ali Uçar (57) ile sıkıntı yaşadı. Çalışma düzenine uymadığı öne sürülen Uçar, bir süre sonra Aksak tarafından işten çıkarıldı.

İddiaya göre Dilek Aksak’a husumet beslemeye başlayan Ali Uçar, iş yerine gelerek çalışanları rahatsız etti. Dilek Aksak bunun üzerine Uçar’a dava açtı. Sorunlardan haberdar olan kozmetik firması sahibi Alpaslan Aksak (41), akşama doğru ablasının Bomonti’deki işyerine geldi.

AĞIR YARALADI, PORSCHE ARACIYLA KAÇTI

Aynı sokakta Uçar’ı gören Alparslan Aksak, yanındaki arkadaşıyla işçiye saldırdı. İkilinin sandalyeyle defalarca kafasına vurduğu Ali Uçar, ağır yaralandı.

HalkTV’nin haberine göre, Porsche marka aracıyla olay yerinden uzaklaşan Alparslan Aksak, o günden sonra ortadan kayboldu.

ÇALIŞAN ÖLDÜ

Tedavisinin ardından felç olmuş halde bir bakımevine alınan Ali Uçar, 6 ay sonra 26 Mart 2024’te öldü. Bunun üzerine firari Alpaslan Aksak hakkında ‘Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. Dilek Aksak hakkında ise takipsizlik kararı verildi.