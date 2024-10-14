Ünlü telefon markasının internet sitesi kapatılacak! Kullanıcıları şoke eden karar

Çin merkezli telefon markası Xiaomi’nin bünyesinde bulunan POCO’nun global internet sitesi bu yılın sonunda kapatılacak.

Xiaomi bünyesinde bulunan akıllı telefon markası POCO, kullanıcı deneyimini güçlendirmek adına önemli bir adım attı. 31 Aralık 2024 itibarıyla po.co/global alan adındaki tüm web siteleri kapanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu stratejinin kullanıcıların ürün bilgileri, müşteri hizmetleri ve diğer destek kaynaklarına daha kolay erişimini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Sitenin kapanmasının ardından artık POCO kullanıcıları, ürünle ilgili bilgilere ve destek hizmetlerine mi.com/global adresine giderek öğrenebilecek. Yapılan bu değişiklik, POCO’nun sunduğu hizmetlerin daha merkezi olması için olduğu aktarıldı.

XİAOMİ’DE YER ALACAK

POCO markalı telefonun kullanıcıları, satın alma geçmişi, sipariş durumu, teknik destek ve garanti talepleri gibi hizmetler artık Xiaomi’nin küresel platformunda yer alacak.

POCO, son yıllarda sunduğu fiyat-performans oranı ile dikkat çekiyordu. Bu marka özellikle genç kullanıcılar arasında popülerlik kazandı. Ancak, bağımsız bir platformda hizmet sunmanın getirdiği zorluklar sebebiyle bu yeni karar alındığı belirtildi.