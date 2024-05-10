Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü

Metastatik sarkomla (yumuşak doku kanseri) mücadelesinin ardından ölüm haberi, Perşembe günü son bir videoyla takipçileriyle paylaşıldı.
“Buradaki yolculuğum sona erdi ve her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır! Hepiniz beni çok mutlu ettiniz ve yorumlarınız ve desteğiniz, herkesin bir şeyleri atlatabilmesi için fazlasıyla yeterli!” diyerek takipçilerine veda etti.
9 dakikalık videoda Kimberley banyosunda oturuyor ve son bir makyaj eğitimi videosu çekiyor ve hastalığa getirdiği farkındalığı yansıtıyor.
"Merhaba takipçilerim, bu mesajı görüyorsanız huzur içinde vefat etmişim demektir" diyen Kimberley, sayfasını yeni bulan herkese kendini tanıtırken makyajını yapmaya devam ediyor ve son birkaç yıldır platformu ne için kullandığını paylaşıyor.
"Güzel bir hayatım oldu. Ve bundan çok gurur duyuyorum." Diyen Kimberley, ölümünün en yürek burkan kısmını anlatırken "hayatının aşkı" dediği kocasıyla birlikte yaşlanamamak olduğunu söyledi.
Kimberley, yolculuğunun bir parçası oldukları için takipçilerine son bir kez teşekkür ederek ve onları bu hastalıkla mücadele için bağış yapmaya teşvik ederek sözlerine son verdi.
Kimberley, ve 28 yaşındaydı ve teşhisini aldığında dahili tıp asistanlığının son yılındaydı.