Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü

Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü
Kaynak: Haber Merkezi
Kanser farkındalık videolarıyla tanınan TikTok kullanıcısı Kimberley Nix 31 yaşında hayatını kaybetti.
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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 1

Metastatik sarkomla (yumuşak doku kanseri) mücadelesinin ardından ölüm haberi, Perşembe günü son bir videoyla takipçileriyle paylaşıldı.

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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 2

“Buradaki yolculuğum sona erdi ve her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır! Hepiniz beni çok mutlu ettiniz ve yorumlarınız ve desteğiniz, herkesin bir şeyleri atlatabilmesi için fazlasıyla yeterli!” diyerek takipçilerine veda etti.

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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 3

9 dakikalık videoda Kimberley banyosunda oturuyor ve son bir makyaj eğitimi videosu çekiyor ve hastalığa getirdiği farkındalığı yansıtıyor.

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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 4

"Merhaba takipçilerim, bu mesajı görüyorsanız huzur içinde vefat etmişim demektir" diyen Kimberley, sayfasını yeni bulan herkese kendini tanıtırken makyajını yapmaya devam ediyor ve son birkaç yıldır platformu ne için kullandığını paylaşıyor.

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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 5

"Güzel bir hayatım oldu. Ve bundan çok gurur duyuyorum." Diyen Kimberley, ölümünün en yürek burkan kısmını anlatırken "hayatının aşkı" dediği kocasıyla birlikte yaşlanamamak olduğunu söyledi.

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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 6

Kimberley, yolculuğunun bir parçası oldukları için takipçilerine son bir kez teşekkür ederek ve onları bu hastalıkla mücadele için bağış yapmaya teşvik ederek sözlerine son verdi.

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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 7

Kimberley, ve 28 yaşındaydı ve teşhisini aldığında dahili tıp asistanlığının son yılındaydı.

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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 8
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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 9
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Ünlü Tiktoker, 31 yaşında kansere yenik düştü 10
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