Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku

Usta tiyatrocu Abdullah Şahin, internetten araba almak istedi ancak dolandırıcıların kurbanı oldu. Şahin, “Senin büyük hayranınım” diyen dolandırıcıya 18 bin 400 TL kaptırdı.

Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Telefon ve internet dolandırıcılarının son hedefi ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin oldu. Araba bakmak için girdiği internet sitesinde aracı resimlerinden beğenen ve satıcıyla iletişime geçen Şahin’den 10 bin TL kaporta alındı.

Daha sonra dolandırıcılara kendisini tanıtan Şahin, ikinci gelen telefonla bir kez daha kandırıldı. Aracı satın almadan sigorta yaptırması gerektiğini söyleyen dolandırıcılara bu kez de 8 bin 400 TL ödeyen sanatçı, işlemlerin gecikmesiyle şüphelenince dolandırıldığını anladı.

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Telefonda kendisinden para almak için pof poflandığını söyleyen Şahin, “Beni kafaladılar! Abi biz seni tanıyoruz, eski komedyenlerden kim kaldı, şimdikiler komik mi? Sen süper adamdın, çocukken seni izledik falan filan diye telefonda beni uyuttular, ben de bunlara güvendim” diye konuştu.

Emekli maaşıyla geçirdiğini usta tiyatrocu, “Bu ay parasız kaldım! Aslında kızım Oylum Şahin uyandı. Bu arkadaşlar telefonu kapatmamış, sanırım hala milleti dolandırıyorlar. Ben emekli maaşıyla geçinen birisiyim, bu ay parasız kaldım” dedi.

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Abdullah Şahin, Nilgün Belgün’dan olan kızı Oylum Şahin’in devreye girmesiyle parasını geri almak için yasal yollara başvurmuş, kimse bu tuzağa düşmesin diye uyarmak da bizim görevimiz.

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