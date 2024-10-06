Ünlü Türk markası Fransız devini satın aldı

İstanbul Beylikdüzü merkezli üretim yapan Türk çorap firması Darinda, kritik bir hamle yaparak Fransız açık hava tekstil markası Vertical’ı, bir süredir bağlı olduğu Raidlight’tan satın aldı.

Yapılan satın almayı Darinda Genel Müdürü İbrahim Gezek açıkladı.

Raidlight'ın başkanı Benoit Laval tarafından satışa çıkarılan Vertical, resmen Darinda’ya devredildi. İbrahim Gezek, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, Vertical’ın 2025/2026 kış sezonundan itibaren Fransa’da dış mekan mağazalarında ve çevrimiçi platformlarda satışa sunulacağını söyledi.

İbrahim Gezek, diğer yandan markanın dağ ve açık hava sporlarına yönelik yeni ürünler geliştirme planlarının olduğunu da duyurdu.

Genel Müdür İbrahim Gezek’in açıklamasında “Darinda grubunun 26 Eylül 2024 tarihinde Fransız markası Vertical Mountain'ı satın aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Marka, 2025/2026 kış sezonundan itibaren ürünlerini Fransa'da dış mekan konusunda uzmanlaşmış çeşitli dağıtım mağazalarında ve online olarak kendi web sitesi aracılığıyla pazarlayacak. Bu duyuru, Vertical Mountain için yeni bir bölümü işaret ediyor. Ekibimiz ve ben, dağ ve açık hava sporları meraklılarını, spor faaliyetlerinde başarılı olmaları için tasarlanmış ürünlerle desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

VERTİCAL DAĞCILIK VE AÇIK HAVA AKTİVİTE KIYAFETLERİ HAZIRLIYOR

Fransız markası Vertical, dağcılık, yürüyüş ve diğer açık hava aktivitelerine yönelik yüksek performanslı tekstil ürünleriyle tanınıyor. Markanın odağı, teknik ve fonksiyonel giysiler ile ekipmanlar geliştirerek pazara sürmek.