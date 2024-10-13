Ünlü Türk oyuncu yıllardır sakladığı gerçeği açıkladı: CIA bana ajanlık teklif etti

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Ünlü Türk oyuncu yıllardır sakladığı gerçeği açıkladı: CIA bana ajanlık teklif etti

Çocuklar Duymasın'ın 'Mary'si Demet Tuncer, Amerika'da üniversite okuduğu sırada CIA'dan nasıl ajanlık teklifi aldığını anlattı.

2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın’da Mary karakteriyle ünlenen ünlü oyuncu Demet Tuncer, Habertürk'e verdiği röportajda üniversitede siyasal bilgiler okurken aldığı şaşırtıcı teklifi ilk kez açıkladı.

Tuncer, "Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA’de analist olarak çalışan profesörle birkaç makalede birlikte çalışmıştık. İstihbaratın insan unsuruna olan merakımı fark etmiş olmalı ki, benimle çalışmaya devam etti. İnsanları okumak, psikolojik kalıplarını analiz etmek ve beden dillerini anlamak beni her zaman heyecanlandırıyordu ve bu konuda oldukça başarılıydım. Kariyer haftasında, hocam bana ilginç bir soruyla yaklaştı: 'Demet, ajans için çalışmak ister misin?' Soruya şaşırarak 'Benim ajansla ne işim olabilir ki? Ne boyum uzun, ne yapım mankenlere uygun,' dedim. Sonrasında profesör, Merkez İstihbarat Ajansı’nın (CIA) neden beni istediğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

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"NE AİLEMİ NE DE ÜLKEMİ SATARIM"

Teklifin kendisini başta heyecanlandırdığını, ancak düşündükçe teklifi anlamlandıramadığını belirten Tuncer, Hocasının kendisine 'Seni ülkende üst düzey bir bürokrat ya da diplomat yaparlar ve zamanı geldiğinde senden sadece tek bir şey isterler” dediğini anlattı.

Bu düşüncenin midesini bulandırdığını dile getiren Tuncer, teklife verdiğini cevabı şöyle açıkladı: “Üzgünüm, ben ne ailemi ne de ülkemi satarım”

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