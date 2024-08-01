Ünlü Türk şirketinden Çin’e dev satış. İmzalar atıldı

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Ünlü Türk şirketinden Çin’e dev satış. İmzalar atıldı

Türk rüzgar enerjisi ekipmanları üreticisi Çin'deki Chengxi Shipyard Co Ltd. tarafından açılan ihaleyi kazandı.

Türk şirket, Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çin Halk Cumhuriyeti'nde büyük bir ihaleyi aldı.

Chengxi Shipyard Co. Ltd. tarafından düzenlenen ihalenin 858.222,50 Euro değerinde olduğu bildilrildi. Çin’li şirketin açtığı ihale, rüzgar türbini kulesi iç aksamlarını kapsıyor.

İhalenin şirketin brüt satış hasılatına yüzde 7,63 oranında katkı sağlayacağı belirtildi. Say Yenilenebilir, üretim ve teslimatların 2024'ün üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

ULUSLARARASI PAZARDA BÜYÜK ADIM

Kazanılan bu önemli ihale ile Türk şirketinin uluslararası pazarda güçlenmesini büyütecek.

Ayrıca şirket ihale anlaşmasının Çin pazarına açılmak için önemli bir adım olduğunu da vurguladı.

İhracat çalışmalarının hızla artacağını aktaran Say Yenilenebilir’in Yönetim Kurulu, bu başarının yeni projeler için teşvik edici bir örnek teşkil edeceğini açıkladı.

Say Yenilenebilir, gelecekte benzer projelerde yer almak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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