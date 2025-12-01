Canlı yayında kendisini para karşılığı tehdit ettiğini iddia ettiği kuryeye ateş püsküren Nihat Doğan, stüdyodaki tansiyonu bir anda zirveye taşıdı.

Ünlü sunucunun “Gece yataklarınıza girer kabus olurum” tehdidi sosyal medyayı salladı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Nihat Doğan, canlı yayında hakkında para karşılığı tehditte bulunduğunu iddia ettiği bir kuryeye sert çıktı.

Olayı tüm detaylarıyla anlatan Doğan, kendisine atılan mesajlar yüzünden konuyu kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığını belirtti.

‘ÖLMEYİ BAYILMAK MI ZANNEDİYORSUNUZ?’

Yer yer gerilimin doruk yaptığı anlarda Nihat Doğan, kurye olduğunu iddia ettiği kişiye ağır ifadelerle yüklendi.

Ünlü sunucu, "Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" sözleriyle öfkesini kustu.

Nihat Doğan'ın canlı yayındaki bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcılar tartışadursun, olayın savcılığa intikal edip etmeyeceği merak ediliyor.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976’da İstanbul Avcılar’da doğmuş Türk halk müziği sanatçısıdır. 11 yaşında babasını kaybetmiş, ailesi Muş’a dönmek istemiş ancak o İstanbul’da kalmayı tercih etmiştir. Avcılar Lisesi mezunudur.

Bir çay bahçesinde şarkı söylerken keşfedilmiş, Almanya’da kısa bir süre yaşadıktan sonra müzik kariyerini Türkiye’de sürdürmüştür.

İlk albümü “Kırdın Kalbimi” 1994 yılında çıkmıştır. Bugüne kadar 13 stüdyo albümü yayımlamıştır. En bilinen albümleri: Kırdın Kalbimi (1994), Ayrılık Acı Bir Şey (1996), Dayan Yüreğim (2000), Züleyha (2001), Allah Belanı Versin (2007), 1071 (2009). “Kırdın Kalbimi”, “Zor Gelir”, “Allah Belanı Versin” gibi şarkıları hâlâ dillerden düşmez.

Televizyonda en büyük çıkışını 2011’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de ikinci olarak yapmıştır. 2015’te Survivor All Star’a davet edilmiş ancak Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili tartışmalı tweet’i yüzünden programdan men edilmiştir.

Beyaz TV’de uzun yıllar Söylemezsem Olmaz’da yorumcu olarak yer almış, sert ve esprili üslubuyla gündem yaratmıştır.

Şu anda Flash TV’de benzer programlarda yorumculuk yapmaktadır.Siyasete de ilgi duymuş, bir dönem AK Parti İstanbul Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Kendini “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlar.

Özel hayatında 2006’da Seda Sayan ile nişanlanmış, ilişki uzun süre magazin gündemini meşgul etmiştir. 2022 Eylül’ünde İranlı Arezoo Gharlar ile evlenmiş, 13 Ocak 2023’te Badıkan adında bir oğlu olmuştur.

Resmi X hesabı @NihatDoganVevo’dur (410 binden fazla takipçi). Memleket sevgisi, Galatasaray tutkusu ve “Nihat Doğan felsefesi” diye anılan özlü sözleriyle tanınır. Hâlen sahne çalışmalarına devam etmektedir.