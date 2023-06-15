Ünlü üniversitede büyük skandal. Kafa, beyin ve kemikleri satmışlar

ABD’deki ünlü Harvard Üniversitesi’nde büyük skandal yaşandığı iddia ediliyor. Üniversitenin tıp fakültesindeki morgda çalıntı kadavra parçaları satıldığı iddiasıyla morg müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişiye soruşturma başlatıldı.

Ünlü üniversitede büyük skandal. Kafa, beyin ve kemikleri satmışlar

ABD’deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin morg müdürü dahil 5 kişiye, çalıntı kadavra parçalarını alıp satma suçlaması yöneltildi.

Morg müdürü Cedric Lodge ve eşinin de aralarında olduğu kişiler hakkında, üniversiteye bağışlanan kadavralardan çaldıkları kafa, beyin, deri ve kemikleri internet üzerinden sattıkları iddiasıyla dava açıldı.

İddianameye göre Lodge ve eşi, kadavra parçalarını 2018-2021 yılları arasında internetten binlerce dolara sattı. Lodge’un dışarıdan insanların morga girip almak istedikleri kadavraları seçmesine izin verdiği belirtiliyor.

İNSAN DERİSİYLE ÜRETİM İDDİASI

Alıcıların da aldıkları kadavra parçalarıyla deri ürün yaptıkları öne sürülüyor.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’de öğrencilerin üzerinde çalışması için bağışlanan kadavralar, daha sonra yakılıyor, kadavra sahibinin yakınlarına teslim ediliyor ya da üniversitenin mezarlığına gömülüyor.

Davayla ilgili savcılıktan yapılan açıklamada “Bazı suçlar kavrayışımızı aşıyor. Kadavra çalıp satmak insani değerlere darbedir” denildi.

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