Ünlü ve en ikonik 3 olimpiyat üniforması

Türkiye Olimpiyat Takımı’nın 2024’teki kıyafetleri eleştirilerin odağı olmuştu. Vakko tarafından tasarlanan özel “Team Türkiye” koleksiyonu, sporcuların seyahat ve seremoni kıyafetlerini içeriyordu.

Şimdi ise tarihte en ünlü ve ikonik 3 olimpiyat forması gündem oldu.

1992 BARCELONA

1992 yılında Barcelona’da gerçekleşen olimpiyatlarda İtalyalı sporcuların kıyafetleri döneme damga vurmuştu.

Giorgi Armani’nin tasarladığı kkıayfetler dikkat çekmişti.

2012 LONDRA

2012 Yaz Olimpiyatları ise Londra’da gerçekleşmişti. Bu dönem de ise İngiltere’nin kıayfetleri göze batmıştı.

Kıyafetler İngiliz bayrağının moderne yorumu olarak nitelendirilmişti.

2016 RİO

Rio’da düzenlenen 2016 Olimpiyatlarında ise ABD takımı gündem olmuştu. Nike’ın tasarladığı kıyafetler estetik açısından ilgi toplamıştı.