Ünlü voleybolcunun sır ölümü. Mantarlı tavuk salatası iddiası

Nilüfer Belediyespor, ağustos ayında smaçör pozisyonunda oynaması için Pilar Marie Victoria Lopez'i transfer etmişti. Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi. Kulüp, Lopez ve diğer iki yabancı oyuncusu için Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki bir apartmandan üç ayrı daire kiraladı. Bursa'ya geldiği ilk günlerde uyum sorunu yaşayan Lopez, bu süreçte uyku ilacı kullanmıştı.

Lopez, ölümünden bir gün önce idmana katıldıktan sonra, takım arkadaşı Julia Szczurowska ile birlikte evlerinin yakınındaki bir restoranda mantarlı tavuk salata yedi. Daha sonra ağrı kesici ilaçlar alan Lopez, gece saatlerinde arkadaşlarına mesajlar gönderdi. Ancak, ertesi gün idmana katılmadı ve kendisine ulaşamayan kulüp görevlileri, evine gittiklerinde kapıyı açamayınca çilingir çağırmak zorunda kaldı. Evde hareketsiz halde bulunan Lopez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ VE ÖLÜM ŞÜPHESİ

Savcılık incelemesi sonrası Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk bulgulara göre, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, pankreasında kanama da tespit edildi. Polis ekipleri, evde yaptığı araştırmada intihar, uyuşturucu kullanımı ya da cinayet şüphesi bulamadı.

Porto Riko'nun en sevilen sporcularından biri olan Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarının katıldığı bir tören sonrası ülkesi Porto Riko'ya gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir otopsi yapılacağını açıkladı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Pilar Marie Victoria Lopez'in ölüm nedeni hakkında daha fazla detay, otopsi sonuçlarına göre netlik kazanacak.