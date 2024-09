Ünlü yarışmacı jüriyi topa tuttu: "Âdil davranmadılar!"

Anna Delvey, Dancing with the Stars’daki dans yarışması serisinden elenmesinin ardından yaşadığı tartışmalar hakkında konuştu. Perşembe günü NBC News’e verdiği e-posta röportajında Delvey, DWTS’nin reytingleri artırmak için kendisini kullandığını iddia etti ve izleyiciler veya jüri tarafından kendisine “adil bir şans verilmediğini” belirtti.

Delvey “Programın reytingleri yükseltmek için beni açıkça kullandığını hissediyorum. Bana büyüme şansı verme planları yoktu ve sadece dikkat çekmek için beni sömürmeyi umursadılar. Beni yetersiz ve aptal hissettirmeye çalışmaları ve giderek daha iyi olmama rağmen bunu görmezden gelmeyi seçmeleri onların yırtıcılığıydı” diye konuştu.

Dancing with the Stars'ta çifte elenme heyecanı!

Salı günü Dancing with the Stars bölümünde Delvey ve partneri Ezra Sosa, KT Tunstall’ın “Suddenly I See” şarkısına bir quickstep yaptı. İkili, jüriden 30 üzerinden 17 puan aldı. Bu, ikilinin sezon prömiyeri sırasında bir cha-cha yapması ve üç jüriden de altı puan alarak toplamda 18 puan almasının ardından geldi. Delvey ve Sosa, Salı günü Tori Spelling ve partneri Pasha Pashkov ile birlikte elendi. Spelling, çocuklarına her şeyi yapabilecekleri mesajını vererek erken ayrılışından yakındı. Ancak Delvey’e deneyiminden ne çıkaracağı sorulduğunda, “Hiçbir şey” diyerek tepki topladı.

Delvey, NBC News’e verdiği röportajda Sosa’nın, programın galasında ilk kez sahneye çıkan partnerinin, izleyicilerden gelen kötü yorumları gördükten sonra “ağladığını” söylediği son videosuna da tepki gösterdi. “Yedi yıldan fazla bir süredir sosyal medyada değildim” dedikten sonra sözlerine “İlk dansımdan sonra kendimi iyi hissettim ama çevrimiçi ortamda bana yöneltilen nefrete ve insanların klavyelerinin arkasına ne kadar kötü niyetli saklanabileceğine hazırlıklı değildim” diye devam eden Delvey, o günlerde kendisini "berbat" hissettiğini" belirtti.

Delvey’in Dancing with the Stars’a katılımı, duyurulduktan hemen sonra tartışmalara yol açtı. Gerçek adı Anna Sorokin olan 33 yaşındaki yıldız, Alman bir mirasçı gibi davrandığı ve lüks yaşam tarzını finanse etmek için New York elitlerinden binlerce dolar dolandırdığı iddiasıyla hırsızlıktan hüküm giymişti.